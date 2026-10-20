Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Dienstagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Implenia. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 63,40 CHF zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Implenia-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 63,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'319 Punkten steht. Bei 63,60 CHF erreichte die Implenia-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 62,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12'878 Implenia-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 31,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,80 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 8,83 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Implenia seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,53 CHF je Aktie ausschütten.
Von Analysten wird erwartet, dass Implenia im Jahr 2026 4,73 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie
Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu
Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen
Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Implenia AG
|
20.10.26
|Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Implenia Aktie News: Implenia schiebt sich am Dienstagvormittag vor (finanzen.ch)
|
19.10.26
|SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Implenia-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Implenia Aktie News: Implenia präsentiert sich am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
12.10.26
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Implenia von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|SPI-Wert Implenia-Aktie: Wäre ein Implenia-Investment vor einem Jahr inzwischen lukrativ? (finanzen.ch)
|
28.09.26
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Implenia von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Implenia-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Implenia AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Implenia am 20.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.