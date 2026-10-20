Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Dienstagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr stieg die Implenia-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 63,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'319 Punkten steht. Bei 63,60 CHF erreichte die Implenia-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 62,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12'878 Implenia-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 31,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,80 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 8,83 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Implenia seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,53 CHF je Aktie ausschütten.

Von Analysten wird erwartet, dass Implenia im Jahr 2026 4,73 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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