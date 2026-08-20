Implenia Aktie News: Implenia am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Die Implenia-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 65,90 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'242 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Implenia-Aktie bis auf 65,90 CHF. Bei 67,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'125 Implenia-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.01.2026 erreicht. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 20,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Implenia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,51 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Implenia 1,40 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,56 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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