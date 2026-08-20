Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Implenia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 3,4 Prozent auf 65,30 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'130 Punkten steht. Die Implenia-Aktie sank bis auf 64,10 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'895 Implenia-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,57 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.05.2026 auf bis zu 57,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 11,49 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Implenia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,51 CHF.

In der Implenia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,56 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie

Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu

Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen

Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg