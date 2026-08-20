Implenia Aktie News: Implenia am Mittag in Rot

Um 12:28 Uhr rutschte die Implenia-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 66,40 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'185 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Implenia-Aktie bis auf 64,10 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 67,40 CHF. Zuletzt wechselten 8'800 Implenia-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Implenia-Aktie 25,45 Prozent zulegen. Am 22.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 12,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Implenia seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,51 CHF je Aktie ausschütten.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,56 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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