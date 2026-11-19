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19.11.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia verteuert sich am Donnerstagvormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Implenia. Die Implenia-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 74,60 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Implenia zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 74,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'953 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Implenia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 74,70 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 760 Implenia-Aktien.
Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 10,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,56 CHF. Im Vorjahr erhielten Implenia-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Implenia-Aktie in Höhe von 4,75 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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