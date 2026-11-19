Um 16:28 Uhr rutschte die Implenia-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 72,80 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'838 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Implenia-Aktie bisher bei 72,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 10'804 Implenia-Aktien.

Am 08.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,42 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,80 CHF am 22.05.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 20,60 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Implenia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,56 CHF belaufen.

Experten taxieren den Implenia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,75 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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