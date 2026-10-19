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19.10.2026 09:29:00

Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Implenia. Die Implenia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 61,50 CHF ab.

Implenia
62.01 CHF -2.78%
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Die Implenia-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 61,50 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'201 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Implenia-Aktie bei 61,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 62,30 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Implenia-Aktien beläuft sich auf 1'415 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.01.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 35,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,80 CHF am 22.05.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 6,02 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Implenia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,53 CHF belaufen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Implenia ein EPS in Höhe von 4,73 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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