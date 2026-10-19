Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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19.10.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Implenia. Zuletzt wies die Implenia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 62,80 CHF nach oben.
Im SIX SX-Handel gewannen die Implenia-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'210 Punkten steht. Die Implenia-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,00 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,30 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'587 Implenia-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Implenia-Aktie somit 24,61 Prozent niedriger. Am 22.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 57,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Implenia seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,53 CHF je Aktie ausschütten.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,73 CHF je Aktie in den Implenia-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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