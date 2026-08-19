Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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19.08.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia zündet am Nachmittag Kursrakete
Die Aktie von Implenia zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 5,7 Prozent auf 67,20 CHF zu.
Im SIX SX-Handel gewannen die Implenia-Papiere um 16:28 Uhr 5,7 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'232 Punkten steht. Der Kurs der Implenia-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,60 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 67,50 CHF. Zuletzt wechselten 62'594 Implenia-Aktien den Besitzer.
Am 08.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF an. Gewinne von 23,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 20.08.2025 auf bis zu 56,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Implenia seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,51 CHF je Aktie ausschütten.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,57 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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