Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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19.08.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Mittwochmittag in Grün
Die Aktie von Implenia gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Implenia-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 4,9 Prozent auf 66,70 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Implenia-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 4,9 Prozent auf 66,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'164 Punkten tendiert. Die Implenia-Aktie legte bis auf 69,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 67,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 49'077 Implenia-Aktien.
Am 08.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 19,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.08.2025 bei 56,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Implenia-Aktie derzeit noch 15,14 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Implenia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,51 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Implenia 1,40 CHF aus.
Von Analysten wird erwartet, dass Implenia im Jahr 2026 4,57 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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