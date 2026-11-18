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18.11.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Implenia. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 74,30 CHF zu.
Um 16:28 Uhr wies die Implenia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 74,30 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'019 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Implenia-Aktie bei 74,90 CHF. Bei 74,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'875 Implenia-Aktien.
Am 08.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 12,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Mit Abgaben von 22,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Implenia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,56 CHF.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,75 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Implenia am 18.11.2026
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