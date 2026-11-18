Um 12:28 Uhr stieg die Implenia-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 74,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'060 Punkten notiert. Die Implenia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 74,90 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 7'838 Implenia-Aktien.

Bei 83,30 CHF markierte der Titel am 08.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,96 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 22,31 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Implenia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,56 CHF ausgeschüttet werden.

Den erwarteten Gewinn je Implenia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,75 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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