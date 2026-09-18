Implenia Aktie News: Implenia am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Um 09:28 Uhr ging es für die Implenia-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 64,30 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'675 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Implenia-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 64,30 CHF aus. Bei 64,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 39 Implenia-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 29,55 Prozent Plus fehlen der Implenia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.05.2026 Kursverluste bis auf 57,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Implenia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,56 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Implenia 1,40 CHF aus.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Implenia-Gewinn in Höhe von 4,74 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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