Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.09.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia gewinnt am Freitagnachmittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Implenia. Das Papier von Implenia konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 65,40 CHF.
Die Implenia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 65,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'572 Punkten tendiert. Die Implenia-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,40 CHF an. Bei 64,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 14'087 Implenia-Aktien den Besitzer.
Am 08.01.2026 markierte das Papier bei 83,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 13,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,56 CHF aus.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,74 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie
Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu
Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen
Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Implenia AG
|
16:29
|Implenia Aktie News: Implenia gewinnt am Freitagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
09:29
|Implenia Aktie News: Implenia am Freitagvormittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Implenia Aktie News: Implenia am Mittag gesucht (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
14.09.26
|SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Implenia von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
07.09.26
|SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Implenia-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Implenia AG
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rote Vorzeichen zum Wochenschluss -- SMI geht deutlich tiefer ins Wochenende -- DAX schliesst mit kräftigen Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verlor am Freitag deutlich, während auch der deutsche Leitindex nachgab.Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.