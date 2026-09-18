Implenia Aktie News: Implenia gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Die Implenia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 65,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'572 Punkten tendiert. Die Implenia-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,40 CHF an. Bei 64,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 14'087 Implenia-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2026 markierte das Papier bei 83,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 13,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,56 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,74 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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