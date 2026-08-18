Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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18.08.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Dienstagvormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Implenia. Das Papier von Implenia gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 64,20 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr rutschte die Implenia-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 64,20 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'176 Punkten realisiert. Bei 63,60 CHF markierte die Implenia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 63,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 273 Implenia-Aktien umgesetzt.
Am 08.01.2026 markierte das Papier bei 83,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.08.2025 bei 56,60 CHF. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 13,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Implenia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,51 CHF belaufen.
Experten gehen davon aus, dass Implenia im Jahr 2026 4,57 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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