Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Nachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr rutschte die Implenia-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 63,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'156 Punkten steht. Die Implenia-Aktie sank bis auf 63,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 7'600 Implenia-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 23,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 56,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.08.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 11,01 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Implenia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,51 CHF belaufen.

Experten taxieren den Implenia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,57 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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