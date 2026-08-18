Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Implenia gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 63,80 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'108 Punkten liegt. Die Implenia-Aktie gab in der Spitze bis auf 63,50 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 63,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'258 Implenia-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 30,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,60 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 11,29 Prozent würde die Implenia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Implenia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,51 CHF aus.

Den erwarteten Gewinn je Implenia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,57 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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