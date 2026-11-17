Das Papier von Implenia gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 74,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'277 Punkten liegt. Die Implenia-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,80 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,90 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 385 Implenia-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Implenia-Aktie somit 11,16 Prozent niedriger. Am 22.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,80 CHF ab. Mit Abgaben von 21,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Implenia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,56 CHF ausgeschüttet werden.

Den erwarteten Gewinn je Implenia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,75 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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