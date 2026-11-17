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17.11.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Implenia. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 74,20 CHF.
Die Implenia-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 74,20 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'128 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Implenia-Aktie bis auf 73,80 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 73,90 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'785 Implenia-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Implenia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.05.2026 (57,80 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 22,10 Prozent sinken.
Implenia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,56 CHF aus.
Experten taxieren den Implenia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,75 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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