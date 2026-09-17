Implenia Aktie News: Implenia schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Um 09:28 Uhr ging es für das Implenia-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 65,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'623 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Implenia-Aktie bisher bei 65,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'602 Implenia-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,76 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Implenia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,56 CHF.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Implenia einen Gewinn von 4,74 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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