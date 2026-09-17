Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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17.09.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Implenia. Die Implenia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 64,60 CHF ab.
Die Implenia-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 64,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'702 Punkten steht. Der Kurs der Implenia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,30 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Implenia-Aktien beläuft sich auf 10'508 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Gewinne von 28,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 11,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,56 CHF.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,74 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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