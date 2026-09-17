Implenia Aktie News: Implenia am Mittag gesucht

Das Papier von Implenia legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 65,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'608 Punkten steht. In der Spitze gewann die Implenia-Aktie bis auf 65,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,50 CHF. Der Tagesumsatz der Implenia-Aktie belief sich zuletzt auf 4'050 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,96 Prozent hinzugewinnen. Am 22.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,80 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Implenia seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,56 CHF je Aktie ausschütten.

Experten taxieren den Implenia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,74 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie

Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu

Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen

Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg