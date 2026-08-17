Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.08.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Implenia. Die Aktionäre schickten das Papier von Implenia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 64,60 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Implenia-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 64,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'298 Punkten notiert. In der Spitze legte die Implenia-Aktie bis auf 64,70 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,60 CHF. Von der Implenia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 280 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2026 auf bis zu 83,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,95 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,60 CHF am 20.08.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 12,38 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,51 CHF. Im Vorjahr erhielten Implenia-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Implenia einen Gewinn von 4,57 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie
Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen
Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg
Implenia-Aktie in Grün: Konzern kauft Planungsfirma in Deutschland
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Implenia AG
|
10:02
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Implenia Aktie News: Anleger schicken Implenia am Nachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Freitagmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
10.08.26
|SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.08.26
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.07.26
|SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.07.26
|SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Implenia AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX mit überschaubaren Abschlägen aber auf Sicht des Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls leicht abwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.