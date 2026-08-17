Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag stärker

Um 09:28 Uhr ging es für das Implenia-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 64,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'298 Punkten notiert. In der Spitze legte die Implenia-Aktie bis auf 64,70 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,60 CHF. Von der Implenia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 280 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2026 auf bis zu 83,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,95 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,60 CHF am 20.08.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 12,38 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,51 CHF. Im Vorjahr erhielten Implenia-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Implenia einen Gewinn von 4,57 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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