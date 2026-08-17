Implenia Aktie News: Implenia am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Die Implenia-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 64,10 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'213 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Implenia-Aktie bis auf 63,90 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 64,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'764 Implenia-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2026 markierte das Papier bei 83,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Implenia-Aktie derzeit noch 29,95 Prozent Luft nach oben. Am 20.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,70 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Implenia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,51 CHF aus.

Von Analysten wird erwartet, dass Implenia im Jahr 2026 4,57 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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