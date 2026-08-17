Implenia Aktie News: Implenia legt am Montagmittag zu

Die Implenia-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 64,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'240 Punkten notiert. Die Implenia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 64,80 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 64,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'087 Implenia-Aktien.

Bei 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 28,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 12,65 Prozent sinken.

Nachdem Implenia seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,51 CHF je Aktie ausschütten.

Experten gehen davon aus, dass Implenia im Jahr 2026 4,57 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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