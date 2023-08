Implenia Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagmittag aus Implenia

Die Implenia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 5,7 Prozent bei 35,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 14'440 Punkten steht. In der Spitze büsste die Implenia-Aktie bis auf 34,70 CHF ein. Bei 37,70 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 33'993 Implenia-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,60 CHF erreichte der Titel am 22.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 37,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 26,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.08.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,14 Prozent.

Die Implenia-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.02.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 20.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Implenia ein EPS in Höhe von 4,07 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch