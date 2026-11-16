Implenia Aktie News: Implenia verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Im SIX SX-Handel kam die Implenia-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 73,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 21'346 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Implenia-Aktie sogar auf 73,80 CHF. Die Implenia-Aktie sank bis auf 73,70 CHF. Mit einem Wert von 73,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 815 Implenia-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.01.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Implenia-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,80 CHF. Dieser Wert wurde am 22.05.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Implenia-Aktie 27,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Implenia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,56 CHF belaufen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,75 CHF je Aktie in den Implenia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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