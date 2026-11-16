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16.11.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia büsst am Montagmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Implenia. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 73,60 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Implenia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 73,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'356 Punkten steht. Die Implenia-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,30 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 73,80 CHF. Zuletzt wechselten 2'322 Implenia-Aktien den Besitzer.
Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Abschläge von 21,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Implenia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,56 CHF belaufen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Implenia-Aktie in Höhe von 4,75 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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