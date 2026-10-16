Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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16.10.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt
Die Aktie von Implenia gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Implenia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 63,30 CHF nach oben.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 63,30 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'283 Punkten steht. Die Implenia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 63,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'879 Implenia-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 83,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 31,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 22.05.2026 auf bis zu 57,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Implenia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,53 CHF belaufen.
Von Analysten wird erwartet, dass Implenia im Jahr 2026 4,73 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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