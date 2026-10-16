Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.10.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia präsentiert sich am Mittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Implenia. Zuletzt wies die Implenia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 63,40 CHF nach oben.
Um 12:28 Uhr wies die Implenia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 63,40 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'259 Punkten steht. Der Kurs der Implenia-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 63,60 CHF zu. Mit einem Wert von 63,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'274 Implenia-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.01.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,80 CHF am 22.05.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,53 CHF.
In der Implenia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,73 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie
Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu
Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen
Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Implenia AG
|
16.10.26
|Implenia Aktie News: Implenia gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Implenia Aktie News: Implenia präsentiert sich am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
12.10.26
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Implenia von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|SPI-Wert Implenia-Aktie: Wäre ein Implenia-Investment vor einem Jahr inzwischen lukrativ? (finanzen.ch)
|
28.09.26
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Implenia von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Implenia-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Implenia AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Implenia am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.