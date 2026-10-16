Implenia Aktie News: Implenia präsentiert sich am Mittag stärker

Um 12:28 Uhr wies die Implenia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 63,40 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'259 Punkten steht. Der Kurs der Implenia-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 63,60 CHF zu. Mit einem Wert von 63,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'274 Implenia-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.01.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,80 CHF am 22.05.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,53 CHF.

In der Implenia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,73 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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