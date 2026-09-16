Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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16.09.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia verteuert sich am Vormittag
Die Aktie von Implenia gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Implenia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 63,80 CHF nach oben.
Die Implenia-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 63,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'487 Punkten liegt. Die Implenia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 63,10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'094 Implenia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 08.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,56 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 57,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2026). Mit einem Kursverlust von 9,40 Prozent würde die Implenia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Implenia seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,56 CHF je Aktie ausschütten.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,74 CHF je Aktie in den Implenia-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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