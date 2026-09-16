Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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16.09.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Implenia zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Implenia-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 64,30 CHF.
Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 64,30 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'511 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Implenia-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,20 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 63,10 CHF. Von der Implenia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'696 Stück gehandelt.
Bei 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.05.2026 (57,80 CHF). Abschläge von 10,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Implenia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,56 CHF belaufen.
Experten gehen davon aus, dass Implenia im Jahr 2026 4,74 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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