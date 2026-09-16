Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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16.09.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia schiebt sich am Mittag vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Implenia. Zuletzt ging es für das Implenia-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 64,20 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 64,20 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'537 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Implenia-Aktie bei 64,50 CHF. Bei 63,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4'435 Implenia-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,75 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,80 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 9,97 Prozent würde die Implenia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,56 CHF. Im Vorjahr hatte Implenia 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
In der Implenia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,74 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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