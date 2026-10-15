Implenia Aktie News: Anleger schicken Implenia am Vormittag auf rotes Terrain

Um 09:28 Uhr fiel die Implenia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 62,70 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'067 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Implenia-Aktie bis auf 62,10 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 62,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 658 Implenia-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Implenia-Aktie. Am 22.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,80 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Implenia-Aktie 8,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,53 CHF.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Implenia-Gewinn in Höhe von 4,73 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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