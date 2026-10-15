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15.10.2026 12:29:00

Implenia Aktie News: Implenia am Mittag in Rot

Implenia Aktie News: Implenia am Mittag in Rot

Die Aktie von Implenia gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Implenia-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 62,50 CHF.

Implenia
61.81 CHF -3.70%
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Um 12:28 Uhr fiel die Implenia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 62,50 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'026 Punkten liegt. Die Implenia-Aktie gab in der Spitze bis auf 61,90 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'483 Implenia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 24,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Implenia-Aktie derzeit noch 7,52 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Implenia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,53 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Implenia 1,40 CHF aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,73 CHF je Implenia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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