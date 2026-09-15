Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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15.09.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Dienstagvormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Implenia gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 61,40 CHF.
Die Implenia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 61,40 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'406 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Implenia-Aktie bei 61,20 CHF. Bei 61,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Implenia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 199 Stück gehandelt.
Am 08.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.05.2026 (57,80 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 5,86 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Implenia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,56 CHF aus.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,74 CHF je Implenia-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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