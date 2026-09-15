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15.09.2026 16:29:00

Implenia Aktie News: Implenia gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Implenia Aktie News: Implenia gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Implenia. Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 62,90 CHF.

Implenia
61.29 CHF -2.71%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Implenia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 62,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'451 Punkten liegt. Die Implenia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,00 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 6'455 Implenia-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.01.2026 markierte das Papier bei 83,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 32,43 Prozent Plus fehlen der Implenia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 57,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 22.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,56 CHF.

Experten gehen davon aus, dass Implenia im Jahr 2026 4,74 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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