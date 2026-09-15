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15.09.2026 12:29:00

Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Mittag fester

Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Implenia zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Implenia-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Implenia
61.29 CHF -2.71%
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 62,10 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'404 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Implenia-Aktie bis auf 62,30 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'037 Implenia-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Implenia-Aktie derzeit noch 34,14 Prozent Luft nach oben. Am 22.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie.

Nach 1,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,56 CHF je Implenia-Aktie.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Implenia ein EPS in Höhe von 4,74 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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