Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.09.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Mittag fester
Die Aktie von Implenia zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Implenia-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 62,10 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'404 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Implenia-Aktie bis auf 62,30 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'037 Implenia-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Implenia-Aktie derzeit noch 34,14 Prozent Luft nach oben. Am 22.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie.
Nach 1,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,56 CHF je Implenia-Aktie.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Implenia ein EPS in Höhe von 4,74 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie
Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu
Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen
Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Implenia AG
|
12:29
|Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Mittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Implenia Aktie News: Implenia am Dienstagvormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag billiger (finanzen.ch)
|
14.09.26
|SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Implenia von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
07.09.26
|SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Implenia-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
31.08.26
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)