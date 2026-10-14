Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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14.10.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Mittwochmittag in Grün
Die Aktie von Implenia zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 64,40 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Implenia-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 64,40 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'913 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Implenia-Aktie bis auf 64,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,70 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 6'478 Implenia-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.01.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 22,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.05.2026 (57,80 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,53 CHF. Im Vorjahr erhielten Implenia-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,73 CHF je Implenia-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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