Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’191 0.4%  SPI 20’032 0.4%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’196 -0.4%  Euro 0.9300 -0.2%  EStoxx50 6’138 -0.8%  Gold 4’152 1.1%  Bitcoin 67’286 -0.9%  Dollar 0.8290 -0.7%  Öl 103.7 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148DocMorris4261528
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Nestlé-Aktie: US-Klage wegen Schwermetallen in Nahrung
Siemens-Aktie: Verkauf von Zürcher Areal - neuer Hauptsitz
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen
TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor 5 Jahren bedeutet
Suche...
ETF Sparplan

Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2026 12:29:00

Implenia Aktie News: Implenia am Mittwochmittag in Grün

Implenia Aktie News: Implenia am Mittwochmittag in Grün

Die Aktie von Implenia zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 64,40 CHF.

Implenia
62.35 CHF -2.86%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr sprang die Implenia-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 64,40 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'913 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Implenia-Aktie bis auf 64,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,70 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 6'478 Implenia-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.01.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 22,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.05.2026 (57,80 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,53 CHF. Im Vorjahr erhielten Implenia-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,73 CHF je Implenia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie

Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu

Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen

Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Implenia AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten