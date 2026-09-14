Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Montagvormittag schwächer

Um 09:28 Uhr rutschte die Implenia-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 62,40 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'582 Punkten notiert. Die Implenia-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,20 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 10'166 Implenia-Aktien.

Bei 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Implenia-Aktie mit einem Kursplus von 33,49 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,80 CHF. Dieser Wert wurde am 22.05.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Implenia-Aktie 7,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Implenia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,56 CHF ausgeschüttet werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Implenia-Gewinn in Höhe von 4,74 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie

Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu

Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen

Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg