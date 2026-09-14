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Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554

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14.09.2026 16:29:00

Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag billiger

Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag billiger

Die Aktie von Implenia gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,8 Prozent auf 61,50 CHF.

Implenia
63.00 CHF 0.46%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 61,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'598 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Implenia-Aktie bisher bei 61,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,50 CHF. Der Tagesumsatz der Implenia-Aktie belief sich zuletzt auf 29'286 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2026 auf bis zu 83,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 35,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 57,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Implenia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,56 CHF belaufen.

In der Implenia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,74 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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