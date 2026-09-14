Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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14.09.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Implenia
Die Aktie von Implenia gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Implenia-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 61,20 CHF.
Das Papier von Implenia gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 61,20 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'624 Punkten steht. Bei 61,00 CHF markierte die Implenia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 20'650 Implenia-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,30 CHF) erklomm das Papier am 08.01.2026. 36,11 Prozent Plus fehlen der Implenia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.05.2026 Kursverluste bis auf 57,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 5,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Implenia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,56 CHF aus.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Implenia-Aktie in Höhe von 4,74 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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