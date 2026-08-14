Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Vormittag tiefer

Das Papier von Implenia gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 63,20 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Implenia-Aktie bei 63,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 63,60 CHF. Der Tagesumsatz der Implenia-Aktie belief sich zuletzt auf 86 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,80 Prozent. Am 20.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 56,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,44 Prozent würde die Implenia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,51 CHF.

In der Implenia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,57 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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