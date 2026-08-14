Implenia Aktie News: Anleger schicken Implenia am Nachmittag ins Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Implenia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 64,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'266 Punkten tendiert. Die Implenia-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,30 CHF an. Bei 63,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Implenia-Aktie belief sich zuletzt auf 7'449 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,30 CHF) erklomm das Papier am 08.01.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,35 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.08.2025 bei 56,60 CHF. Mit einem Kursverlust von 12,11 Prozent würde die Implenia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,51 CHF.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,57 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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