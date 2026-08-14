Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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14.08.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Anleger schicken Implenia am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von Implenia gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Implenia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 64,40 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Implenia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 64,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'266 Punkten tendiert. Die Implenia-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,30 CHF an. Bei 63,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Implenia-Aktie belief sich zuletzt auf 7'449 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,30 CHF) erklomm das Papier am 08.01.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,35 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.08.2025 bei 56,60 CHF. Mit einem Kursverlust von 12,11 Prozent würde die Implenia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,51 CHF.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,57 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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