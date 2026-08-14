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14.08.2026 12:29:00

Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Freitagmittag nordwärts

Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Freitagmittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Implenia. Zuletzt wies die Implenia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 65,20 CHF nach oben.

Implenia
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Die Implenia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 65,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'379 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Implenia-Aktie bis auf 65,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 63,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 5'221 Implenia-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,76 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.08.2025 bei 56,60 CHF. Mit einem Kursverlust von 13,19 Prozent würde die Implenia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Implenia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,51 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Implenia 1,40 CHF aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,57 CHF je Implenia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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