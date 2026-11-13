Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Vormittag schwächer

Die Implenia-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 74,20 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'211 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Implenia-Aktie bis auf 74,20 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 74,40 CHF. Zuletzt wechselten 769 Implenia-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,80 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 28,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Implenia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,56 CHF belaufen.

Den erwarteten Gewinn je Implenia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,75 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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