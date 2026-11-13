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13.11.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Freitagnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Implenia gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 73,80 CHF.
Der Implenia-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 73,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'236 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Implenia-Aktie bis auf 73,50 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,40 CHF. Zuletzt wechselten 10'311 Implenia-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.05.2026 Kursverluste bis auf 57,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 21,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Implenia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,56 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Implenia 1,40 CHF aus.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,75 CHF je Aktie in den Implenia-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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