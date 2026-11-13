Implenia Aktie News: Implenia am Freitagmittag im Minusbereich

Der Implenia-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 74,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'280 Punkten steht. In der Spitze fiel die Implenia-Aktie bis auf 74,00 CHF. Bei 74,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 2'495 Implenia-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Implenia-Aktie 12,42 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,80 CHF am 22.05.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 22,00 Prozent sinken.

Nachdem Implenia seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,56 CHF je Aktie ausschütten.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,75 CHF je Aktie in den Implenia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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