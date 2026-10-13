Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag gesucht

Das Papier von Implenia legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 63,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'732 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Implenia-Aktie bei 64,10 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'220 Implenia-Aktien.

Bei einem Wert von 83,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Implenia-Aktie. Am 22.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 57,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Implenia-Aktie derzeit noch 9,40 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,53 CHF. Im Vorjahr hatte Implenia 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Implenia einen Gewinn von 4,73 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie

Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu

Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen

Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg