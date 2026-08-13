Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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13.08.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia macht am Donnerstagvormittag Boden gut
Die Aktie von Implenia gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Implenia-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 64,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Implenia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 64,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'421 Punkten tendiert. Die Implenia-Aktie zog in der Spitze bis auf 64,00 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 63,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'650 Implenia-Aktien.
Am 08.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF. 30,16 Prozent Plus fehlen der Implenia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.08.2025 (56,60 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Implenia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,51 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Implenia 1,40 CHF aus.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Implenia einen Gewinn von 4,56 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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